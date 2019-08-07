Gülşehir'de TOKİ talep toplama çalışması tamamlandı

NEVŞEHİR (AA) - Gülşehir ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılması planlanan konutlar için başlatılan talep toplama çalışması tamamlandı.

Belediye binası önünde oluşturulan standa gelen vatandaşlar burada görevli belediye personeliyle görüşerek kayıtlarını yaptırdı.

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, sayısı henüz netlik kazanmayan yapılacak konutlar için dört günde, 2 bin 500 kişinin başvuruda bulunduğunu belirtti.

Çiftçi, "İlçenin ihtiyacı olan konut projesini hayata geçireceğiz. İlçemizde en az 1 yıldır ikamet emiş olan tüm Türk vatandaşları başvuruda bulunarak, 2+1 ve 3+1 konutlara müracaat edebilir. Başvuru sahiplerinin hane halkı toplam gelirinin en fazla 4 bin 500 lira olması gerekiyor. Gülşehir genelindeki konut sorununu TOKİ konutları ile bir nebzede olsa gidermeyi hedefliyoruz. İlçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2019, 14:26