Gülşehir'de GES hırsızlığı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, özel bir işletmeye ait güneş enerji santralinden (GES) hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tuzköy Mahallesi Martgediği mevkisinde özel bir işletmeye ait GES çevresinde şüpheli bir aracın bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 4 şüpheliyi santrale ait bazı malzemeleri sökmeye çalışırken yakaladı.

Gözaltına alınan M.B, , C.Y. ve M.S. jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan M.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 16:50