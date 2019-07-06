“Gülşehir'de bin 100 abone daha doğal gaza kavuşacak“

NEVŞEHİR (AA) - Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, ilçedeki tüm iş yeri ve ikametlerin doğal gaza kavuşması için yürütülen alt yapı çalışmasını inceledi.

Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede doğal gaz kullanamayan vatandaşların da bu imkana kavuşabilmesi için yürüttükleri girişimlerin sonuç verdiğini belirtti.

Enerya Kapadokya Gaz tarafından Karavezir Mahallesi'nde çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Çiftçi, ağustos ayının ilk haftasında tamamlanacağını ifade etti.

Çiftçi, "Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bin 100 abone daha doğal gaz kullanmaya başlayacak. Böylelikle 2 bin 400 aboneye ulaşılmış olacak. Doğal gaz çalışmaları tamamlandıktan sonra derhal çevre düzenlemesi yapılarak, hattın geçtiği sokaklara kilitli parke döşenecek." dedi.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2019, 15:06