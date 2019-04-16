Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi çalışma alanlarını inceledi

NEVŞEHİR (AA) - Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, belediyenin çalışma sahalarında incelemede bulundu.

İlgili kurum amirlerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Çiftçi, ilçe halkına sunulan hizmetin daha verimli hale gelmesi konusunda talimat verdi.

Çiftçi, incelemeleri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, alt yapı ve buna bağlı arıtma tesisinde sorunlar olduğunu, çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmayı yapacaklarını belirtti.

Arıtma tesisinin önceki belediye başkanı döneminde yapıldığını ancak hizmete sokulmadığını ifade eden Çiftçi, montajı yapılmış olan bazı cihazların da güneş ve yağmura maruz bırakıldığına şahit olduklarını söyledi.

Çiftçi, "Kanalizasyon işlevini yerine getiremeyecek kadar berbat bir durumda. Bu konuda birçok gereksiz ve işlevsiz masraflar yapılmış. Belediye borçlandırılmış. Zaman içinde istişareler yaparak bu ve benzeri sorunları teknik danışmanlık alarak çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Hiçbir Gülşehirli endişe etmesin, hizmet için geldik." dedi

Çiftçi, ilçe için gerekli planlamaların yapıldığını, Gülşehir'in zamanla daha yaşanılabilir bir kent haline gelmesi için çaba harcayacaklarını sözlerine ekledi.