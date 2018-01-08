Güler'in koruma subayı serbest bırakıldı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akın, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirtmesi üzerine, savcının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istediği Akın, nöbetçi sulh ceza hakimliğince, haftada bir gün kolluğa imza verme şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Akın ile adliyeye getirilen yüzbaşılar Fuat Söylemez ve Abdülkadir Koçyiğit de etkin pişmanlıktan yararlanarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Öte yandan, şüpheli askerlerin ifadeleri doğrultusunda, farklı illerde örgütte "mahrem ağabey" konumunda dört sivilin gözaltına alındığı, bu kişilerin ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği öğrenildi.



