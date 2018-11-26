Gül'den öğretmenlere hediye

SİVAS (AA) - Ulaş Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, ilçede görev yapan öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli hediyeler verdi.

İlçedeki tüm okulları tek tek gezerek dersteki öğretmenlere sürpriz yapan Gül, meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü kutlayıp, günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

Fedakarca görev yapan öğretmenlere teşekkür eden Gül, "Birlik ve beraberlik halinde olduğumuz sürece eğitimde başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Fikirleri hayata geçirmek ekip işidir. Bu ekibin parçası olan siz öğretmenlerimiz, her zaman üzerinize düşen vazifenin sorumluluğuyla görevinize devam etmektesiniz." dedi.

Ziyarete, Ulaş Milli Eğitim Şube Müdürleri Bülent Çezik ve Muhsin Toptaş da katıldı.