Güdül'de üreticilere gebe manda dağıtıldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Güdül ilçesinde, 6 aileye maliyetinin yüzde 20'si hibe yoluyla karşılanan 3'er hamile manda dağıtıldı.

Güdül İşletme Şefliğinden yapılan açıklamaya göre, Sorkun Mahallesi'ndeki orman yerleşimcilerini desteklemek amacıyla 6 aileye yüzde 20'si hibe olarak karşılanacak 189 bin lira kredi desteğiyle 3'er gebe manda temin edildi.

Temin edilen mandalar, ailelere teslim edildi.

Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Genel Müdürlüğü aracılığıyla sağlanan kredinin hibe kısmı düşüldükten sonra geri kalan bölümü 5 eşit taksit halinde 2020-2024 döneminde yıllık olarak ödenecek.



