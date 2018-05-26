Güdül'de şehit aileleri ve gazilere iftar

ANKARA (AA) - Güdül Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca ramazan ayı dolayısıyla ilçede ikamet eden şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verildi.

İlçe merkezinde bir tesiste verilen iftara, Kaymakam Doğan Dinç, Güdül Belediye Başkanı Hava Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Muzaffer Yalçıngaz, gaziler, şehit ve gazi aileleri katıldı.

Kaymakam Dinç ve Belediye Başkanı Yıldırım, yemeğe katılan aileleri kapıda karşılayarak, yakından ilgilendi.

Dinç, şehit ve gazi ailelerine her fırsatta ziyarette bulunarak, devletin her zaman onların yanında ve destekçisi olduğunu göstermeye çalıştıklarını belirtti.

İftara katılan davetliler, araçlarla evlerine bırakıldı.