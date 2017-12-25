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Güdül'de iki mahalleye köy konağı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesince Güdül ilçesindeki 2 mahalleye köy konağı yapılıyor.Güdül Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamasında, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Güdül ilçesine...

25 Aralık 2017 Pazartesi 12:19
Güdül'de iki mahalleye köy konağı
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ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesince Güdül ilçesindeki 2 mahalleye köy konağı yapılıyor.

Güdül Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamasında, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Güdül ilçesine yapılan hizmetlerde kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin Güdül'ün iki mahallesine köy konağı inşa ettiğini ifade eden Yalçın, şunları söyledi:

"Kalabalık mahallelerimizden Karacaören ve Kamanlar'da yapılan konaklar tamamlanma aşamasında. Çok da güzel oldu, içleri dayanıp döşeniyor. Bizlere destek ve yardımlarını esirgemeyen Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyemiz fen işleri müdürlüklerine teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten çok güzel bir çalışma ile konaklar mahallelerimizde inşa edildi. Bundan mahalle sakinlerimiz de oldukça memnun kaldı. 2018'de de mahallelerimizde güzel çalışmalarda bulunacağız."



Anahtar Kelimeler:
GüdülKöy Konağı
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