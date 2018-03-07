Güdül'de ev yangını

ANKARA (AA) - Güdül ilçesinde çıkan yangında ahşap bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Güdül ilçesi Çukurören Mahallesi'nde tek başına yaşayan Fatma Yurt'a (84) ait evde yangın çıktı.

Çevredeki komşuların haber vermesiyle gelen Güdül Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının ardından ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Mahallenin muhtarı Necati Aktürk, Fatma Yurt'un bakıma muhtaç olduğunu ve hiçbir sosyal güvencesinin de bulunmadığını kaydetti.

Yangının ardından tek başına yaşayan yaşlı kadın, komşularının yanına yerleşti.