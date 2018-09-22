Güdül Belediye Başkanı Yıldırım'dan Başkan Yaşar'a ziyaret

ANKARA (AA) - Güdül İlçe Belediye Başkanı Hava Yıldırım, Yenimahalle İlçe Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret etti.

Yenimahalle Belediyesi Başkanı Yaşar, kabulünde, vatandaşların huzuru ve mutluluğu için kavga ve huzursuzluk yerine birlikte ve uyum içinde çalışılması gerektiğini kaydetti.

Parti ayrımı yapmaksızın öncelikli görevlerinin halka hizmet olduğunun altını çizen Yaşar, şöyle konuştu:

"Bizim aramızda olan bir sıkıntı ve uyumsuzluk durumu en başta vatandaşa yansımaktadır. Bu nedenle bir yerel yönetici olarak hepimize sorumluluk düştüğünün bilincindeyim. Aynı şekilde yerel ve genel idarelerin uyum içerisinde çalışması vatandaşımıza hizmet götürürken önümüze çıkacak ve zaman kaybı yaratacak engellerin ortadan kalkmasında çok büyük öneme sahiptir. Biz, Yenimahalle'de bu değerleri etken kılarak, Yenimahallelilerin yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe oluşturduk. Yenimahalle de halkın yararına olmayan hiçbir projeyi hayata geçirmedik. Temel amacımız bu ilçe de bizden sonra yaşayacak olan nesillerin barış ve huzur içerisinde yaşamasıdır."

Güdül Belediye Başkanı Yıldırım ise, Türkiye'de birlik ve beraberliğin devamlılığının sağlanması açısından uyum içinde olunmasının vatandaşın yararına ve hazırlanan projelerin kısa sürede hayata geçirilmesine olanak sağlayacağını söyledi.