Güdül Belediye Başkanı Yıldırım:

ANKARA (AA) - Güdül Belediye Başkanı Hava Yıldırım, yapılacak yatırımlarla Sorgun Göleti’nin ününün, Türkiye'yi aşmasını beklediklerini söyledi.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, Güdül ve çevresindeki doğal güzelliklerin, Ankara'ya ayrı bir güzellik kattığını belirtti.

Sorgun Göleti'nin, Güdül merkezine 23 kilometre uzaklıkta olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Mesire alanı, ormanın ortasında oluşan doğal bir inci durumundadır. Yerleşke içerisinde, gölet manzaralı bir konak yer almaktadır. Önümüzdeki yıllarda bu bölgede yapılacak olan yatırım ile Sorgun Göleti’nin ününün, ülkemizi aşmasını bekliyoruz. Bu anlamda da ilçenin tanıtımlarında önemli rol oynayacak gölet ve çevresi görülmeye değer manzaralar sunuyor. Yaz güzelliği ayrı, ilkbahar güzelliği ayrı, sonbahara güzelliği ayrı ve kışın göl ve çevresi, daha da bambaşka bir güzelliğe bürünüyor."