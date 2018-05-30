Guatemala'da, İsveç büyükelçisinin ülkeden ayrılması kararına ret

GUATEMALA (AA) - Guatemala'da Anayasa Mahkemesi, hükümetin İsveç büyükelçisinin ülkeden ayrılması yönünde aldığı kararı durdurdu.
Anayasa Mahkemesi, Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales yönetiminin konunun çözümüyle ilgili uluslararası kanunları takip etmesi gerektiğini belirterek hükümetin İsveç büyükelçisinin ülkeden ayrılması kararının durdurulduğunu bildirdi.
Guatemala hükümeti, 10 Mayıs'ta ülkenin iç işlerine karıştıkları gerekçesiyle İsveç ve Venezuela büyükelçilerinin ülkeyi terk etmesini istemişti.
İsveç'in, Guatemala'da yolsuzluk iddialarını inceleyen Birleşmiş Milletler (BM) destekli Yolsuzlukla Mücadele Komisyonuna finansal destekte bulunduğu açıklanmıştı.