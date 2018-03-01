İSTANBUL (AA) - Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "İletişim sektörü, içinde bulunduğumuz endüstri 4.0 dönüşümünün taşıyıcısı. Sadece kendi işimizi değil, tüm sektörleri dijitalleştirerek ekonomiyi büyütecek olan taraf bizleriz. Bunu büyümeyi sağlayabilmek için güçlü fiber altyapı şart." açıklamasında bulundu.

Turkcell açıklamasına göre, Terzioğlu, Barcelona’da düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde, bakanlara ve kamu kurumu düzenleyicilerine yönelik programın ana oturumunda konuştu.

Terzioğlu, 4.5G altyapısı üzerine inşa edilecek olan 5G teknolojileriyle, akıllı şehirlerden tarıma, taşımacılıktan sağlık hizmetlerine tüm sektörlerin büyüyeceğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"İletişim sektörü, içinde bulunduğumuz endüstri 4.0 dönüşümünün taşıyıcısı. Sadece kendi işimizi değil, tüm sektörleri dijitalleştirerek ekonomiyi büyütecek olan taraf bizleriz. Bunu büyümeyi sağlayabilmek için güçlü fiber altyapı şart. 4,5G altyapısı üzerine inşa edilecek olan 5G teknolojileriyle, akıllı şehirlerden tarıma, taşımacılıktan sağlık hizmetlerine tüm sektörler büyüyecek. Dijital yetkinliklerle güçlendirilmiş telekom oyuncuları bu dönüşümün ve büyümenin temelini oluşturacak."

Dijital servislerin geliştirilmesinde operatörlerin rolünün ve insani durumlarda iletişim sektörünün görevinin ele alındığı iki oturumda daha konuşmacı olarak yer alan Terzioğlu, "Telekom sektörü, sadece bizde bulunan yetkinlikleri kullanarak dijital dünyada büyük farklar yaratabilir. Güvenli, zengin, yerelleştirilmiş ve uçtan uca kesintisiz deneyim sağlayan dijital servislerimizle, müşterilerimizin hayatının her anında bulunuyoruz. Bu konuda geçmişte küresel internet oyuncularının başarılarını seyreden bir sektörken, bugün yerel ölçekte de eşsiz içerik sunan servislerimizle yeniden sürücü koltuğundayız. Turkcell’e 2017’de yüzde 23,4 büyüme getiren bu modeli Lifecell Ventures şirketimizle artık dünyaya da ihraç ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Turkcell’in dijital modeliyle insani konularda da kamu ve sivil toplum kuruluşlarının en önemli ortaklarından biri haline geldiğini aktaran Terzioğlu, "Sadece iletişimin devamlılığında değil, Suriyeli misafirlerimiz için geliştirdiğimiz ‘Merhaba Umut’ uygulaması gibi dijital işlerimizle de, teknolojiye en çok ihtiyaç duyan gruplara hizmet verebiliyoruz ve bunu her zaman önceliklendiriyoruz." ifadelerini kullandı.



