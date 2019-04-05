İSTANBUL (AA) - Groupe PSA, Avrupa L3Pilot projesinin bir parçası olarak otonom sürüş testlerine devam ediyor.

Groupe PSA açıklamasına göre, Groupe PSA, otonom sürüş test çalışmalarına devam ediyor. Grubun Seviye 3* otonom sürüş özelliğine sahip araçları Nisan ayının başından bu yana Avrupa L3Pilot projesi kapsamında Fransa’da trafiğe açık yollarda sürülüyor. Proje süresince, Gruba ait altı ile sekiz araç, çift şeritli yollarda otonom sürüş işlevinin test edilmesi ve değerlendirilmesi için yoğun bir test sürecine tabi tutulacak.

Groupe PSA’nın projeye katılımı, Avrupalı otomobil üreticileri, araştırma merkezleri ve otoyol otoriteleri de dahil olmak üzere küresel bir ortak ekosistemle birlikte otonom araçların geliştirilmesi konusundaki uzmanlığını daha da pekiştiriyor. Groupe PSA, gerekli sistemlerin adaptasyonu ve uygulama kodlarının oluşturulmasını desteklemek için proje geri bildirimlerini diğer ortaklarla paylaşıyor.

L3Pilot projesinin amacı, otonom sürüşü etkin ve güvenli bir ulaşım aracı olarak test etmek ve onaylamak. Testlerin tümü farklı Avrupa ülkelerinde trafiğe açık yollarda yapılacak. Test boyunca sistemin teknik yönleri, sürüş davranışları, kullanıcı üzerindeki algısı, trafik ve güvenlik üzerindeki etkileri farklı sürüş koşullarında (şehir içi yollar, ana yollar ve otoyollar) değerlendirilecek.

Avrupa’yı kapsayan ve 2017 yılında başlatılan dört yıllık proje, yarısı Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmek üzere 68 milyon avro tutarında toplam bütçeye sahip bulunuyor.

Groupe PSA’nın bu uluslararası projeye katılımı, Grubun otonom sürüş teknolojilerinin geliştirilmesine olan bağlılığının bir göstergesi. “Herkes için Otonom Araç” (AVA- Autonomous Vehicle for All) programı ile Grup, kademeli olarak otonom sürüş fonksiyonlarını pazara sunacak.