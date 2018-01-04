GRAFİKLİ - Yurt dışına kaçmaları onları kurtarmadı

ANKARA (AA) - SERTAÇ BULUR/ORHAN ONUR GEMİCİ - Türk polisi, yabancı muhataplarıyla yürüttüğü koordineli çalışmalar sonucunda 2017'de 32 ülkeden 108 suçlunun Türkiye'ye iadesini sağladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün uluslararası seviyede aranan suçluların yakalanarak adalet önüne çıkarılmaları için sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor.

AA muhabirinin Emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Dairesi Başkanlığının uluslararası seviyede aranan suçluların Türkiye'ye getirilmesi için yürüttüğü mücadele sonucunda 2015'te 91, 2016'da 81 kişi Türkiye'ye iade edildi.

Türkiye'ye geçen yıl ise 32 ülkeden 108 suçlunun iade transferinin gerçekleştirildiği kayıtlara geçti. Türkiye'ye 17 suçluyu iade eden Almanya 32 ülke arasında ilk sırada yer aldı. Almanya'yı 13 kişiyle Gürcistan, 11 kişiyle Azerbaycan, 10 kişiyle KKTC ve dörder kişiyle Bulgaristan, Romanya, Suudi Arabistan ve Ukrayna takip etti.

Türkiye'den de yabancı muhataplarıyla yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda 21 şüpheli ülkelerine iade edildi. Türkiye'nin en çok suçluyu iade ettiği ülkelerin başında ise üçer kişiyle Azerbaycan ve İspanya yer aldı. Bunları ikişer kişiyle Tacikistan, İngiltere, İsveç, birer kişiyle de Bulgaristan, Kazakistan, Fransa, Fas, Makedonya, Paraguay, Avusturya, Almanya ve Sırbistan izledi.

Yabancı ülkelerce Türkiye'ye iade edilen şüpheliler arasından 11'i Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği, 23'ü uyuşturucu madde kaçakçılığı ve ikisi terör suçlarından aranan kişiler oldu. Türkiye'den yabancı ülkelere iade edilen şüphelilerden de 7'si uyuşturucu, 4'ü cinayet zanlısı olarak aranıyordu.

- Bazı ülkelerden ilk kez iade gerçekleşti

Türk polisinin uluslararası camiada yürüttüğü etkin mücadelede geçen yıl bazı ilkler de yaşandı.

Peru, Kosova, Karadağ, Myanmar, Tayland, Malezya ve Çin'den ilk kez geçen yıl, asayiş, kaçakçılık ve terör suçlarından aranan bazı şüpheliler Türkiye'ye iade edildi.

FETÖ/PDY'nin yurt dışı yapılanmasına yönelik çalışmalarını da yoğun şekilde sürdüren Türk polisi, örgütün Malezya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tayland ve Bahreyn'de bulunan önemli üst düzey yöneticilerinin de ülkeye iadesini sağladı.

Bölücü terör örgütü PKK'lı iki terörist de Lübnan ve Sırbistan'da yürütülen çalışmalar sonucunda yakalatılarak teslim alındı.

- Alman vatandaşın katili Almanya'da yakalatıldı



Interpol-Europol Dairesi Başkanlığının geçen yıl yürüttüğü önemli çalışmalardan bir diğeri de kayıp olarak aranırken cesedi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir varil içinde üzerine beton dökülmüş halde bulunan Alman vatandaşı R.D'nin katil zanlısının yakalanması oldu.

Alman meslektaşlarıyla koordineli çalışan Türk emniyeti, R.D'nin katil zanlısını Almanya'nın Celle şehrinde yakalatıp teslim aldı.

- FETÖ'nün "Myanmar imamı"nın yakalanması

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Dairesi Başkanlığı görevlilerinin, FETÖ/PDY'nin "Myanmar imamı" olduğu belirlenen Muhammet Furkan Sökmen'i teslim alması da 2017'de gerçekleştirilen başarılı çalışmalar arasında yer aldı.

Pasaportu iptal edilip sınır dışı edilen Sökmen, Türk polisi tarafından teslim alınarak Türkiye'ye getirilmek için bindirildiği THY uçağının havalanmaması için "uçağı düşüreceği" tehdidinde bulunmuştu. Yaklaşık 1,5 saatlik rötarın ardından THY pilotu, iddiayı asılsız olarak değerlendirerek uçağı havalandırma kararı almıştı. Interpol programından güzergahı saniye saniye izlenen uçakla İstanbul Atatürk Havalimanına getirilen Sökmen, Hatay'da 5 Haziran 2017'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.