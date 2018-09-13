GRAFİKLİ - Kapadokya, turist sayısında son üç yılın zirvesinde

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı bu yılın 8 ayında 1 milyon 958 bin 764 turist ziyaret etti.

Erciyes ve Hasan Dağı'nın milyonlarca yıl önce püskürttüğü lavları zamanla yağmur ve rüzgarın aşındırılmasıyla ortaya çıkan eşsiz doğal güzelliklere sahip Kapadokya'da ziyaretçi sayısında artış yaşanıyor.

AA muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, bölgedeki müze ve ören yerlerini bu yıl ocak ayında 102 bin 540, şubatta 110 bin 289, martta 172 bin 33, nisanda 320 bin 287, mayısta 280 bin 246, haziranda 250 bin 960, temmuzda 309 bin 850, ağustos ayında ise 412 bin 559 turist gezdi.

Bu yılın ilk 8 ayında 1 milyon 958 bin 764 turistin ziyaret ettiği Kapadokya'da, turist sayısında 2016'nın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 85, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 31 artış oldu. Söz konusu dönemde en çok talep gören turistik merkezlerin başında 699 bin 469 kişinin ziyaret ettiği Göreme Açık Hava Müzesi yer aldı.

Kapadokya, 2016'da ocak-ağustos döneminde 1 milyon 57 bin 823, 2017'in aynı döneminde ise 1 milyon 497 bin 682 turisti ağırlamıştı.



- "Turist sayısı yıl sonuna kadar 2 milyonu aşacak"

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Durmaz, bölgedeki ziyaretçi yoğunluğunun yıl sonuna kadar sürmesini beklediklerini söyledi.

Kapadokya'nın daha çok ilkbahar ve sonbahar döneminde turizm yoğunluğu yaşadığını aktaran Durmaz, eylül-ekim ayı süresince bölgedeki tesislerde rezervasyon yoğunluğunun devam ettiğini dile getirdi.

Durmaz, talebin bölgedeki işletmelerin yüzünü güldürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Kapadokya'da 2018 yılı turizm açısından hareketli ve dolu geçiyor. Bölgede, yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturuyor. Uzakdoğulu ve Latin Amerikalı turistler başta olmak üzere çeşitli ülkelerden turistler Kapadokya'yı tercih ediyor. Tahminimize göre, yıl sonuna kadar turist sayısı 2 milyonu aşacaktır."

Son üç yılın ocak-ağustos döneminde bölgeyi ziyaret eden turist sayısı şöyle:

Dönem 2016 2017 2018 Ocak 45 bin 960 44 bin 532 102 bin 540 Şubat 55 bin 840 51 bin 405 110 bin 289 Mart 80 bin 392 72 bin 541 172 bin 33 Nisan 149 bin 627 196 bin 827 320 bin 287 Mayıs 226 bin 348 322 bin 17 280 bin 246 Haziran 114 bin 563 220 bin 972 250 bin 960 Temmuz 162 bin 505 264 bin 702 309 bin 850 Ağustos 222 bin 588 324 bin 686 412 bin 559 Toplam 1 milyon 57 bin 823 1 milyon 497 bin 682 1 milyon 958 bin 764



