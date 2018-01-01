GRAFİKLİ - FETÖ sanıkları hesap veriyor

ANKARA (AA) - RİFAT YERLİKAYA - Ülke genelinde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında, yeni yılın ilk ayında 17 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 56 davaya bakılacak.

Darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kararlılıkla devam ederken, tamamlanan dosyalar çerçevesinde açılan davalarda yargılamalar da sürüyor.

Bu kapsamda, ocak ayında 17 ilde görülecek 56 davada 5 bin 710 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

Yarından itibaren görülecek davalardan sanık sayılarıyla öne çıkan darbe girişimine ilişkin 14 ilde 33, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında da 13 ilde 23 dava bulunuyor. Darbe girişimine ilişkin davalarda 3 bin 934, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda ise bin 776 sanık hakim karşısına çıkıyor.

Yeni yılın ilk duruşmaları, yılbaşı tatili dolayısıyla 2 Ocak'ta görülmeye başlayacak.

Bu kapsamda, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılanmasına 2 Ocak'ta devam edilecek.

Ankara'da 2 Ocak'ta ayrıca darbe girişiminde Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 kişinin yargılandığı dava ile 244 sanıklı "Jandarma Genel Komutanlığı davası" görülecek.

Aynı gün FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi ve 49 kişinin yaralanmasına ilişkin 61 sanığın yargılandığı davanın görülmesine İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



Ocak ayı içinde, teşebbüs sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri Albay Ali Yazıcı ile eski Muhafız Alay Komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış'ın da aralarında bulunduğu 534 kişinin yargılandığı dava ile Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin dava Ankara, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında yer aldığı 85 sanıklı dava ile aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın bulunduğu 24 sanıklı İstanbul'daki "ana darbe" davası ve 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılandığı dava İstanbul'daki mahkemelerde görülecek.

Darbe girişimine ilişkin örgüt elebaşı Gülen'in bir numaralı sanık olduğu 279 kişinin yargılandığı dava da İzmir'de ocakta görülmeye devam edilecek.

Yeni yılın ilk ayında görülecek bazı davalar şunlar:

- 2 Ocak Salı

Dava Adı: Akıncı Üssü davası (486 sanıklı)



Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 2-20 Ocak



Saat: 09.30





Dava Adı: Kara Havacılık Komutanlığındaki darbe girişimi davası (155 sanıklı)

Yer: Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 2-5 Ocak

Saat: 09.30





Dava Adı: Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı darbe davası (52 sanıklı)



Yer: Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 2-5 Ocak

Saat: 09.30







Dava Adı: Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe girişimi davası (244 sanıklı)



Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 2-31 Ocak

Saat: 09.30





Dava Adı: FETÖ ile iltisaklı 143 polisin yasadışı dinleme davası

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan Adliyesi)

Tarih: 2-5 Ocak

Saat: 10.30





Dava Adı: 15 Temmuz'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsündeki olaylar (61 sanıklı)



Yer: İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)



Tarih: 2-4 Ocak



Saat: 09.30





Dava Adı: FETÖ'nün darbe girişimi davası (64 sanıklı)

Yer: Denizli Kongre ve Kültür Merkezi

Saat: 09.30





Dava Adı: Siirt'teki darbe girişimi davası (332 sanıklı)



Yer: Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'ndeki konferans salonu

Saat: 09.30





Dava Adı: İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davası (102 sanıklı)

Yer: İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 2-5 Ocak

Saat: 09.30







Dava Adı: FETÖ sanığı polislerin "usulsüz dinleme" davası (33 sanıklı)

Yer: Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 2-15 Ocak



Saat: 09.30







Dava Adı: 5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki darbe girişimi davası (36 sanıklı)

Yer: Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi

Saat: 09.30





- 3 Ocak Çarşamba



Dava Adı: FETÖ'nün finans yapılanması davası (137 sanıklı)



Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)



Tarih: 3-5 Ocak



Saat: 09.30





Dava Adı: Mersin'deki darbe girişimi davası (35 sanıklı)



Yer: Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi

Saat: 10.00





Dava Adı: Malatya'daki darbe girişimi davası (76 sanıklı)



Yer: Yakınca Spor Salonu

Saat: 09.00





- 4 Ocak Perşembe

Dava Adı: Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davası (18 sanıklı)



Yer: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi



Saat: 09.30





Dava Adı: 15 Temmuz'da TRT'nin Ulus yerleşkesi ve Digitürk binasını işgal girişimi (96 sanıklı)



Yer: İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)



Saat: 09.30





Dava Adı: Deniz Harp Okulu Komutanı Mesut Özel'in alıkonulması davası (9 sanıklı)

Yer: İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan Adliyesi)



Saat: 10.30





Dava Adı: Darbe girişiminde sokağa çıkan halkın direncini kırdıkları öne sürülen polislerin yargılandığı dava (20 sanıklı)

Yer: İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan Adliyesi)

Saat: 10.30





Dava Adı: Aydın'daki FETÖ/PDY yapılanması davası (44 sanıklı)



Yer: Aydın Gençlik Merkezi Fethi Sekin Toplantı ve Konferans Salonu

Saat: 11.00







Dava Adı: FETÖ'nün akademisyen yapılanması davası (88 sanıklı)



Yer: Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi



Saat: 09.30





- 5 Ocak Cuma



Dava Adı: İzmir'deki örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu darbe girişimi davası (279 sanıklı)

Yer: İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi/Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü

Saat: 09.30





Dava Adı: FETÖ'nün esnaf yapılanması davası (54 sanıklı)



Yer: Kilis L Tipi Kapalı Cezaevi Salonu



Saat: 09.00





Dava Adı: Rize'deki FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava (34 sanıklı)

Yer: Rize 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Saat: 10.00





- 8 Ocak Pazartesi

Dava Adı: Türk Telekom baskını davası (30 sanıklı)



Yer: Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 8-12 Ocak

Saat: 09.30





Dava Adı: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası (143 sanıklı)



Yer: İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)



Tarih: 8 Ocak- 2 Şubat



Saat: 09.30





Dava Adı: "Futbolda şike kumpası" davası (108 sanıklı)



Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)



Tarih 8-12 Ocak

Saat: 09.30





Dava Adı: Harp Akademileri Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava (122 sanıklı)



Yer: İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)



Tarih: 8-19 Ocak





Dava Adı: Zonguldak'taki darbe girişimi davası (73 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Saat: 10.00





Dava Adı: FETÖ'nün Sakarya il yapılanması davası (72 sanıklı)



Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi



Saat: 09.00





Dava Adı: Düzce'deki FETÖ davası (52 sanıklı)



Yer: Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Saat: 09:30





- 9 Ocak Salı

Dava Adı: Hava Kuvvetleri "mahrem imamları" davası (157 sanıklı)



Yer: Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 9-10 Ocak

Saat: 09.30





Dava Adı: FETÖ'nün Doğan Medya Center'ı işgal davası (19 sanıklı)



Yer: İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan Adliyesi)



Saat: 10.00





Dava Adı: Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davası (92 sanıklı)



Yer: Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 9-30 Ocak

Saat:10.00





Dava Adı: Bursa'daki FETÖ/PDY davası (60 sanıklı)



Yer: Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi



Saat: 10.00





Dava Adı: Adana'daki eski emniyet mensuplarının yargılandığı dava (103 sanıklı)



Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 9-11 Ocak





- 11 Ocak Perşembe



Dava Adı: Hatay'daki darbe girişimi davası (44 sanıklı)

Yer: Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Saat: 09.30







- 12 Ocak Cuma



Dava Adı: FETÖ'nün Bolu'daki emniyet yapılanması davası (73 sanıklı)



Yer: Bolu Ağır Ceza Mahkemesi

Saat: 10.00





- 15 Ocak Pazartesi

Dava Adı: Kara Harp Okulundaki darbe girişimi davası (164 sanıklı)



Yer: Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 15-31 Ocak



Saat: 09.30​







- 16 Ocak Salı

Dava Adı: 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin dava (105 sanıklı)



Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Saat: 09.30





- 17 Ocak Çarşamba



Dava Adı: 15 Temmuz'da Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki faaliyetlere ilişkin dava (27 sanıklı)



Yer: İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)



Tarih 17-19 Ocak



Saat: 10.00







- 18 Ocak Perşembe

Dava Adı: Muhafız Alayı darbe davası (534 sanıklı)



Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 18-31 Ocak



Saat: 09.30





Dava Adı: Mamak 28. Mekanize Tugayındaki eylemlerle ilgili dava (38 sanıklı)

Yer: Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi



Saat: 09.30





Dava Adı: 15 Temmuz'da Türk Telekom binasının işgali davası (41 sanıklı)



Yer: İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan Adliyesi)

Saat: 10.00





Dava Adı: Denizli'de FETÖ/PDY'nin il yapılanması davası (146 sanıklı)



Yer: Denizli Kongre ve Kültür Merkezi

Saat: 09.30





- 19 Ocak Cuma



Dava Adı: Bolu'da FETÖ'nün "eğitim yapılanması" davası (71 sanıklı)



Yer: Bolu Ağır Ceza Mahkemesi



Saat: 10.00





- 22 Ocak Pazartesi



Dava Adı: FETÖ'nün "karargahı" Pinhan Restoran davası (47 sanıklı)



Yer: İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan Adliyesi)



Saat: 11.00





Dava Adı: Harbiye'deki TRT binası ile Taksim Meydanı'nın ele geçirilmesi olayları (99 sanıklı)



Yer: İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)



Tarih 22 Ocak-3 Şubat



Saat: 10.00





Dava Adı: Şırnak'taki darbe girişimi davası (428 sanıklı)



Yer: Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi



Saat: 09.30





Dava Adı: FETÖ'nün öğretmen yapılanması davası (52 sanıklı)



Yer: Kilis L Tipi Kapalı Cezaevi Salonu

Saat: 09.00





- 23 Ocak Salı



Dava Adı: FETÖ'nün İstanbul'daki ana darbe davası (24 sanıklı)



Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)



Tarih: 23-24 Ocak



Saat: 10.00





- 24 Ocak Çarşamba



Dava Adı: Sözcü gazetesi sahibi Akbay ve gazete çalışanlarına yönelik dava (4 sanıklı)



Yer: İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan Adliyesi)

Saat: 10.00







- 25 Ocak Perşembe



Dava Adı: FETÖ'nün İTÜ yapılanması davası (35 sanıklı)



Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan Adliyesi)

Saat: 10.30





Dava Adı: Hakkari'deki darbe girişimi davası (32 sanıklı)



Yer: Hakkari Adliyesi

Saat: 09.00





- 29 Ocak Pazartesi

Dava Adı: Etimesgut'taki Özel Hava Alayındaki darbe girişimine ilişkin dava (27 sanıklı)



Yer: Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 29-31 Ocak



Saat: 09.30







Dava Adı: Hrant Dink'in cinayeti davası (85 sanıklı)



Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan Adliyesi)



Tarih 29-31 Ocak



Saat: 10.00





- 31 Ocak Çarşamba

Dava Adı: Balyoz'da kumpas davası (5 sanıklı)



Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan Adliyesi)



Saat: 11.00