GRAFİKLİ - FETÖ sanıkları hesap veriyor

KONYA (AA) - RİFAT YERLİKAYA - Ülke genelinde 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin kasım ayında 12 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 42 davaya bakılacak.

Darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar devam ederken, açılan davalardaki yargılamalar da sürüyor.

Kasım ayında 12 ilde gerek sanık sayılarıyla öne çıkan gerekse kamuoyunda önem taşıyan 42 dava görülecek, davalarda 2 bin 838 kişi yargılanacak.

Darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan Ankara ve İstanbul'da 12, FETÖ/PDY'ye yönelik 11 ilde 30 dava bulunuyor. Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda bin 629, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda da bin 209 sanık hakim karşısına çıkacak.

Bu kapsamda, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde darbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin 152 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

Aynı gün, darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlerle ilgili dava ve darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının mahrem imamı konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılandığı dava görülecek.

Darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 268 sanığın yargılandığı dava, Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı dava, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı dava, komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere yönelik 474 kişinin yargılandığı dava Ankara, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezinin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılandığı dava, 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığından helikopterlerle hareket ederek, İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 10'u tutuklu, 8'i firari 19 eski havacı askerin yargılandığı dava İstanbul'da görülmeye devam edilecek.

Kasım ayında görülecek bazı davalar şunlar:



1 KASIM

Dava adı: Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin dava (52 sanıklı)



Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 1-9 Kasım



Saat: 09.00





Dava adı: Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin dava (152 sanıklı)

Yer: Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 1-2 Kasım



Saat: 09.00





Dava adı: FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davası (52 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri



Tarih: 1-2 Kasım



Saat: 10.30







Dava adı: "Balyoz'da kumpas" davası (5 sanıklı)

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan



Tarih: 1-2 Kasım



Saat: 11.00





Dava adı: Karşı gazetesi çalışanlarının yargılandığı FETÖ davası (12 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri



Tarih: 1-2 Kasım



Saat: 10.00





Dava adı: Balyoz davası savcısı Savaş Kırbaş'ın yargılandığı FETÖ davası

Yer: İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan



Tarih: 1 Kasım



Saat: 11.30





Dava adı: Gazeteci Ece Sevim Öztürk'ün yargılandığı FETÖ davası

Yer: İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan



Tarih: 1 Kasım



Saat: 10.30







Dava adı: Denizli'de FETÖ'nün il yapılanmasına yönelik dava (68 sanıklı)



Yer: Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 1 Kasım



Saat: 09.30





Dava adı: Denizli'de FETÖ'nün il yapılanmasına yönelik dava (146 sanıklı)

Yer: Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 1 Kasım



Saat: 10.00





2 KASIM

Dava adı: 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin dava (268 sanıklı)



Yer: Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 2-9 Kasım



Saat: 09.00





Dava adı: FETÖ'den subay ve astsubayların yargılandığı dava (19 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2 Kasım

Saat: 10.00





5 KASIM

Dava adı: Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin dava (243 sanıklı)



Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 5-30 Kasım



Saat: 09.00





Dava adı: Eski BDDK çalışanlarının FETÖ davası (39 sanıklı)



Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri



Tarih: 5-9 Kasım



Saat: 10.30





Dava adı: 25 Aralık darbeye teşebbüs davası (69 sanıklı)

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan



Tarih: 5-8 Kasım,19-23 Kasım



Saat: 13.30





Dava adı: "17 Aralık kumpas" davası (67 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan



Tarih: 5-9 Kasım



Saat: 11.00





Dava adı: FETÖ üyelerinin yargılandığı dava (24 sanıklı)

Yer: Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 5 Kasım



Saat: 09.30







6 KASIM

Dava adı: Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin çatı dava (224 sanıklı)



Yer: Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 6-30 Kasım



Saat: 09.00





Dava adı: FETÖ'nün üniversite yapılanması davası (76 sanıklı)

Yer: Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 6 Kasım

Saat: 10.00





7 KASIM

Dava adı: Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ve çalışanlarının yargılandığı FETÖ davası (4 sanıklı)



Yer: İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan



Tarih: 7 Kasım



Saat: 11.00





Dava adı: Yunanistan'a firar eden darbecilerin yargılandığı dava (19 sanıklı)

Yer: İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan



Tarih: 7 Kasım



Saat: 11.00







Dava adı: İzmir'de Askeri Casuslukta Kumpas davasının "askeri ayağına" yönelik dava (103 sanıklı)

Yer: İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7 Kasım

Saat: 10.00







8 KASIM

Dava adı: Gaziantep'teki Naksan Holding davası (27 sanıklı)



Yer: Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 8 Kasım



Saat: 09.00





9 KASIM

Dava adı: Eski MSB müsteşar yardımcısı tümgeneral Şaban Umut'un yargılandığı dava



Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 9 Kasım



Saat: 09.30







12 KASIM

Dava adı: Kaynak Holding çalışanlarının yargılandığı FETÖ davası (43 sanıklı)



Yer: İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri



Tarih: 12-16 Kasım



Saat: 10.00





Dava adı: FETÖ/PDY'nin Zonguldak yapılanması davası (84 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 12 Kasım

Saat: 10.00





13 KASIM

Dava adı: Eski KKK Lojistik Başkanı korgeneral Yıldırım Güvenç'in de arasında bulunduğu 8 sanığın yargılandığı dava



Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 13 Kasım



Saat: 10.00





Dava adı: Eski Moskova askeri ataşesinin yargılandığı dava (2 sanıklı)

Yer: Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 13 Kasım



Saat: 10.00





Dava adı: Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davası (117 sanıklı)

Yer: İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri



Tarih: 13-28 Kasım



Saat: 10.30





14 KASIM

Dava adı: Organize şube polislerinin FETÖ davası (44 sanıklı)



Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan



Tarih: 14-15 Kasım



Saat: 11.00





Dava adı: Kapatılan Zaman gazetesinin eski başyazarı Ali Ünal'ın yargılandığı dava

Yer: Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 14 Kasım



Saat: 11.00





Dava adı: Askeri Casuslukta Kumpas davasının "emniyet ayağına" yönelik dava (93 sanıklı)

Yer: İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 14 Kasım



Saat: 10.00







Dava adı: FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanması davası (21 sanıklı)



Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 14 Kasım

Saat: 10.00





15 KASIM

Dava adı: Adana'da FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasına yönelik dava (62 sanıklı)



Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 15 Kasım



Saat: 09.30





Dava adı: Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik'in yargılandığı dava

Yer: Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 15 Kasım

Saat: 11.40





Dava adı: FETÖ üyesi öğretmenlerin yargılandığı dava (36 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 15 Kasım

Saat: 09.50







19 KASIM

Dava adı: Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin dava (474 sanıklı)



Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 19-30 Kasım



Saat: 09.30





22 KASIM

Dava adı: Adana'da FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik dava (18 sanıklı)



Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 22 Kasım



Saat: 09.00





Dava adı: FETÖ'nün "iş adamları yapılanması" davası (14 sanıklı)

Yer: Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 22 Kasım



Saat: 09.00





26 KASIM

Dava adı: FETÖ'nün "sağlık yapılanması" davası (26 sanıklı)



Yer: Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 26 Kasım



Saat: 09.00





28 KASIM

Dava adı: FETÖ'nün "polis yapılanması" davası (23 sanıklı)



Yer: Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 28 Kasım



Saat: 09.00





Dava adı: FETÖ'nün Uşak'taki mali yapılanması davası (36 sanıklı)

Yer: Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 28 Kasım

Saat: 11.00





29 KASIM



Dava adı: FETÖ/PDY üyeliği davası (63 sanıklı)



Yer: Sivas 3. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 29 Kasım



Saat: 09.30