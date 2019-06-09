GRAFİKLİ - FETÖ sanıkları hesap veriyor

KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin haziran ayında 9 ildeki 26 davada 1626 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar ve açılan davalardaki yargılamalar sürüyor.



Haziran ayında 9 ilde gerek sanık sayılarıyla öne çıkan gerekse örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 26 dava görülecek. Bu davalarda 1626 sanık yargılanacak.



FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 9 dava, örgütün yapılanmasına yönelik de 17 dava görülecek. Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda bin 2, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda da 624 sanık hakim karşısına çıkacak.



FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine 10 Haziran'da Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

Aynı gün FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 77'si tutuklu 159 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Yine FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlerine ilişkin 307 kişinin yargılandığı davaya 11 Haziran'da Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 sanıklı davaya ise Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

Haziran ayında görülecek davalardan bazıları şöyle:

10 Haziran

Dava adı: Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası (245 sanıklı)



Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 10-30 Haziran



Saat: 09.30





Dava adı: FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası (159 sanıklı)



Yer: İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 10-14 Haziran



Saat: 11.00





11 Haziran

Dava adı: Kara Harp Okulu darbe girişimi davası (307 sanıklı)

Yer: Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 11-12 Haziran



Saat: 09.30





Dava adı: Hrant Dink cinayeti davası (85 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 11-13 Haziran



Saat: 10.00





12 Haziran

Dava adı: Zonguldak'taki FETÖ'nün darbe girişime ilişkin dava (19 sanıklı)



Yer: Zonguldak 2. Ceza Mahkemesi



Tarih: 12 Haziran



Saat: 10.00





Dava adı: Adana'da FETÖ'nün eğitim yapılanması davası (49 sanıklı)

Yer: Adana 13.Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih:12 Haziran



Saat:10.00





13 Haziran

Dava adı: FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanması davası (20 sanıklı)



Yer: Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 13 Haziran



Saat: 10.00





Dava Adı: Sakarya'da sağlık çalışanları hakkındaki FETÖ/PDY davası (27 sanıklı)



Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 13 Haziran



Saat: 13.30





14 Haziran

Dava adı: Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki dava (9 sanıklı)



Yer: İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 14 Haziran



Saat: 10.00





Dava adı: Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava (11 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 14 Haziran



Saat: 10.00







Dava adı: Sakarya'daki "yasa dışı dinleme" davası (10 sanıklı)



Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 14 Haziran



Saat: 14.30





Dava adı: FETÖ'nün Düzce'deki "yasa dışı dinleme" davası (13 sanıklı)

Yer: Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 14 Haziran



Saat: 10.00





17 Haziran

Dava adı: FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası (86 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 17-28 Haziran



Saat: 11.00





18 Haziran

Dava adı: Kaynak Holding yöneticilerinin FETÖ davası (85 sanıklı)

Yer: İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 18 Haziran



Saat: 10.00





Dava adı: FETÖ şüphelisi basketbolcu Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter'in yargılandığı dava

Yer: Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 18 Haziran

Saat: 10.00





Dava adı: Adana'da FETÖ'nün eğitim yapılanması davası (26 sanıklı)



Yer: Adana 13.Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih:18 Haziran



Saat:10.00





19 Haziran

Dava adı: "Balyoz davası" hakiminin FETÖ'den yargılandığı dava

Yer: İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 19 Haziran



Saat: 16.00





20 Haziran

Dava adı: Genelkurmay Çatı davası (224 sanıklı)

Yer: Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 20 Haziran



Saat: 09.30







21 Haziran

Dava adı: Zonguldak'taki darbe girişimi davası (1 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ceza Mahkemesi

Tarih: 21 Haziran

Saat: 10.00





Dava adı: Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davası (35 sanıklı)



Yer: Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 21 Haziran



Saat: 09.30





Dava adı: Adana'daki FETÖ'nün sağlık yapılanması davası (24 sanıklı)

Yer: Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 21 Haziran



Saat: 09.30





25 Haziran

Dava adı: Organize şube polislerinin FETÖ davası (44 sanıklı)



Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan



Tarih: 25-27 Haziran



Saat: 14.00





Dava adı: Adana'daki FETÖ/PDY davası (17 sanıklı)

Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 25 Haziran

Saat:10.00





27 Haziran

Dava adı: Sakarya'daki FETÖ/PDY davası (33 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 27 Haziran



Saat: 14.00





28 Haziran

Dava adı: "Askeri casuslukta kumpas" davası (94 sanıklı)

Yer: İzmir 2.Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 28 Haziran

Saat: 10.00





Dava adı: ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı dava

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 28 Haziran



Saat: 11.30