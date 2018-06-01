GRAFİKLİ - DEAŞ'a mayısta ağır darbe

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla örgüte büyük darbe vurdu, teröristlerin planladığı canlı bomba eylemleri güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen mücadele kararlılıkla devam ediyor. Terör örgütlerine karşı operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, mayısta başta İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Samsun olmak üzere farklı kentlerde şafak vakti eş zamanlı düzenledikleri başarılı operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, polis, jandarma ve hudut birliklerinin mayıs ayında yürüttüğü çalışmalarda, aralarında örgütün üst düzey sorumluları olduğu belirlenen yabancı uyrukluların da bulunduğu 184 zanlı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda örgüte ait doküman, silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyonlarla örgüt mensuplarına göz açtırmayan güvenlik güçleri, teröristlerin gerçekleştirmeyi planladığı canlı bomba eylemlerini de başarılı çalışmalarla engelledi.

Mahkemeye çıkarılan 29 örgüt mensubu tutuklandı, zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

- Mayıstaki bazı operasyonlar

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İzmir'de polis ve MİT'in ortak çalışmasıyla yakalanan DEAŞ'ın Suriye'nin Deyrizor kenti ve çevresinden sorumlu sözde emiri Kasır el-Haddavi ile 3 elebaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya, Kocaeli ve Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında Mısır ve Suriye uyrukluların da bulunduğu 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 15 kişiden 3'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 54 şüpheli gözaltına alındı.

Suriye'nin Bab kentinde DEAŞ için roket başlığı hazırladığı iddia edilen Muhammet E.M.A, yasa dışı yollarla geldiği Adana'da tutuklandı.

Gaziantep, Muğla ve Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı.

Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan biri doktor 3 Suriyelinin de aralarında bulunduğu 10 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırında terör örgütü DEAŞ'a ait el bombaları ve otomatik silahlar ele geçirildi. Bölgede polis ve jandarmanın ortaklaşa yaptığı aramada toprağa gömülü poşetlerde 28 el bombası, 5 otomatik silah ve şarjörler ile çok sayıda bomba parçası bulundu. Mühimmat incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

- DEAŞ'lıların yargılanma süreci

Gaziantep'te DEAŞ'a ilişkin davada 10 sanığa 2 yıl 1 ay ile 26 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kayseri'de, aralarında terör örgütü DEAŞ üyesi olan ve örgüte muhalif öz kardeşini infaz ettiği öne sürülen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Iraklı Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin de bulunduğu 2'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İncirlik Hava Üssü'ne saldırı planladıkları iddia edilen 8'i tutuklu 11 sanık hakkında 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan Irak uyruklu tutuksuz 19 sanığın yargılanması sürdü.

Kilis sınır hattında yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan ve terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen Avustralya uyruklu Neil Chistopher Prakash'ın ülkesine iadesi için açılan davaya da devam edildi.