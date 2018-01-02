GRAFİKLİ - ANADOLU'NUN KAYAK ZİRVELERİ - Kış turizminin parlayan yıldızı: Erciyes

KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 350 milyon avroluk yatırımla hayata geçirdiği Erciyes Master Planı kapsamında uluslararası standartlara kavuşan Erciyes Kayak Merkezi, kış turizminin parlayan yıldızı oldu.

Büyükşehirler Kanunu'nun 2005 yılında çıkarılmasının ardından Erciyes Dağı'nın Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olmasıyla başlayan Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi, kayak konusunda dünyaca ünlü Avusturyalı şirketlerden danışmanlık hizmeti alınmasıyla Erciyes'i kış turizminin vazgeçilmez adreslerinden biri haline getirdi.

Kapadokya bölgesine yakınlığı, ulaşım kolaylığı, pist uzunluğu, mekanik tesisleri, profesyonel yönetim anlayışı ve uygun fiyat politikasıyla her geçen gün daha çok ilgi çeken Erciyes Dağı, kayakseverlere sunduğu imkanların yanı sıra bol oksijenli dağ havasında tatil yapmak isteyenlerin de gözdesi oluyor.

Modern liftleri ve son teknoloji teleferik sistemiyle yaklaşık 25 kilometrekarelik alana yayılan kayak merkezi, 21 bin 300 metre uzunluğunda ve saatteki taşıma kapasitesi 25 bin 500 kişi olan 2'si gondol 18 mekanik tesis ağı ile misafirlerine çok farklı noktalarda kayak yapma imkanı sunuyor.

Toplamda 102 kilometre uzunluğa ulaşan farklı eğimlerdeki 34 pisti ile bu alanda Türkiye'de lider konumda olan Erciyes, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarındaki pistlerle hem acemi hem de profesyonel kayakçılara olanak sağlıyor.

Bütün pistlerin birbirine bağlı olduğu Erciyes'te, farklı zorluk derecelerindeki (siyah, kırmızı, mavi) pistleriyle kayak tutkunlarına 2 bin 200 metreden 3 bin 400 metre rakıma kadar kayak yapma fırsatı sunuluyor.



Erciyes, 154 suni karlama makinesinin 2 bin kilometrekarelik alandaki hummalı çalışmaları neticesinde, Türkiye'de ve konum olarak daha kuzeyde bulunan ülkelerdeki kayak merkezlerine göre sezonu daha erken açabilmesiyle de ön plana çıkıyor. Dağda oluşturulan 235 bin metreküplük suni gölet, karlama ünitelerinin su ihtiyacının doğal olarak karşılanabilmesine imkan veriyor.

- Ulaşım ve fiyat avantajı

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Erciyes AŞ ile profesyonel bir yönetim sistemine sahip kayak merkezi, bu sayede konuklarına birçok avantaj sunuyor.

Mekanik tesis bilet ücretlerinin uygunluğuyla takdir toplayan Erciyes Kayak Merkezi'nde öğrenciler 400 lira, yetişkinler 500 liraya aldıkları sezonluk bilet ile tüm mekanik tesisleri sezon boyu sınırsız kullanabiliyor. Ayrıca öğrenciler 55 lira, yetişkinler ise 70 liraya günlük bilet alarak gün boyu tesislerden faydalanabiliyor.

Avusturya, İsviçre gibi ülkelerde kayak merkezleri şehir merkezinden çok uzaklığının aksine, kayakseverler havalimanından 25 kilometrelik bir yolu katederek kayak merkezine ulaşabiliyor.

Kayseri'nin İstanbul'a olan 1 saatlik uçuş mesafesi, Erciyes Kayak Merkezi'ni yerli ve yabancı turistler açısından oldukça cazip kılıyor. İstanbul'dan uçakla Kayseri'ye gelenler, yaklaşık 25 dakikalık yolculuk sonrası kayak merkezine ulaşabiliyor. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine yaklaşık 1 saatlik uzaklıkta bulunan Erciyes, hem kış turizmi hem kültür ve doğa turizmini bir arada yaşamak isteyenlerin tercihi oluyor.

Erciyes Kayak Merkezi, aralarında zincir otellerin de bulunduğu konaklama tesisleriyle yaklaşık bin 500 kişi ağırlayabiliyor.

Kayak merkezinin üç ayrı giriş noktasındaki sağlık merkezleri, kayak ve kiralama dükkanları, kafeteryalar, restoranlar, anne bakım odaları, çocuk oyun alanları, giyinme odaları, lavabo ve temizlik alanları, ibadethaneler ziyaretçilerin her türlü ihtiyacını karşılıyor.

Kavuştuğu uluslararası standartlarla uluslararası spor organizasyonlarının da vazgeçilmez merkezi haline gelen Erciyes, 3 yıldır Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Snowboard Avrupa Kupası'na ve 2 yıldır FIS Snowboard Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor.

Dünyada bir ilk olan pistlerde kask takma zorunluluğu da Erciyes Kayak Merkezi'ndeki güvenliğin önemini gözler önüne seriyor.