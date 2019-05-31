"Gözlerde kuruluk varsa uzun yola damlasız çıkmayın"

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Aylin Kılıç, bayram tatilinde uzun yola çıkacak sürücülerin göz kuruluğuna karşı damla kullanması gerektiğini belirterek, "Gözlerinde kuruluk olanlar uzun yola damlasız çıkmamalı." uyarısında bulundu.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, görme kaynaklı trafik kazalarında göz kuruluğunun önemine dikkati çekti. Bayram tatilinde uzun yola çıkacak sürücülerin göz kuruluğuna karşı damla kullanması gerektiğini vurgulayan Kılıç, göz kuruluğu yaşayanların uzun yola damlasız çıkmaması gerektiğini bildirdi.

Bu kişilerin mümkün olduğunca dinlenmesi ve göz kapaklarını sık sık açıp kapatarak kurumayı engellemesi gerektiğini kaydeden Kılıç, klimaların yönünün yüze değil aşağı doğru çevrilmesi gerektiğini aktardı.

Kılıç, özellikle gece trafiğe çıkanlarda göz kuruluğu sorununun arttığını belirterek, gece uzağa odaklanıldığında gözlerin daha az kırpıldığını bildirdi.

Uzaktaki araçları ve tabelaları takip ederken refleks olarak göz kırpma sayısının normalde dakikada 12-15 olduğunu ancak bu sayının azaldığını kaydeden Kılıç, "Bu durum önce göz kuruluğuna ardından yanma, batma ve göz yorgunluğuna yol açıyor, bunun sonucunda göz yorgunluğu, bulanık görme, dikkat dağınıklığı gelişebiliyor." ifadesini kullandı.

- "Gözlükler yanınızda olsun"





Kılıç, gündüz görüşünün geceye oranla genellikle daha avantajlı olsa da güneş ışığı konusunda dikkatli olmak gerektiğini belirterek şu uyarılarda bulundu:

"Gündüz, ışık altındayken her şeyi net görebiliriz, çünkü refleks olarak odaklanmak gözbebeklerimiz ışıkta küçüldüğü için daha kolaydır. Geceleri ise içeri daha çok ışık girsin diye göz bebeklerimizin çapı refleks olarak büyür ancak bu da odaklanma gücünü azaltarak bulanık görmeye sebep olur. Gözbebeği büyüdüğünde gözdeki en ufak kusur bile büyük bir sıkıntıya yol açabilir. Örneğin 0,50'lik kırma kusuru geceleri belirgin görme kaybına sebep olabilir. Bunun için muayene olup uygun gözlük kullanmak gözü rahatlatabilir. Gündüz çok etkin olmadığını düşündüğünüz gözlüklerinizi yanınıza almanız gece araç kullanırken çok faydalı olabilir."



Kılıç, aracın içi ne kadar karanlık olursa dışarısının o kadar net görüleceğini belirterek, "Gösterge panellerinin ışığını azaltırsak geceleri karanlık yollardaki yansımaları daha çok kontrol edebiliriz. Bunun dışında uzun yolculuklarda araç kullanırken şoför, gözlerini açamadığı ve göz kapaklarının düşmeye başladığı, gözünde yanma ve batmaların oluştuğunu hissettiği an durmalı." ifadelerini kullandı.