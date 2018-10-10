"Göz problemi belirtileri okul çağında ortaya çıkıyor"

SİVAS (AA) - Çocukların göz problemi bulgularının okul döneminde daha çok ortaya çıktığı bildirildi.

Medicana Sivas Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Gökay Göktolga, yaptığı yazılı açıklamada, çocuğun televizyonu yakından seyretmesinin tahtayı yeterince iyi görmemesinin, okurken satır atlamasının, kelimeleri elleriyle takip etmesinin, gözlerde sulanma ve ödev yaparken sıkılmasının göz probleminde erken tanı için önemli bulgular olduğunu belirtti.

Çocukluk çağının, önleyici ve koruyucu göz sağlığı muayenesinin en önemli dönemlerinden olduğunu aktaran Göktolga, "Epidemiolojik araştırmalarla her yıl yaklaşık 2 binle 3 bin çocuk, önemli görme kaybına neden olan bir hastalığa yakalanıyor. Amerika Pediatrik Oftalmoloji Birliği ile Amerika Oftalmotoloji Akademisi, çocukta görme sisteminin sağlığı görme keskinliği muayenesinin en geç 5 yaşına kadar yapılmasını öneriyor." ifadesini kullandı.

Göz muayenelerini çocuk okula başlamadan önce gerçekleştirmek görmeyle ilgili bir sorunun çocuğun okula adaptasyonu etkilemesine mani olmak açısından önemli olduğunu vurgulayan Göktolga, "Okul başarısı düşük ve okula uyumsuz çocuk olarak düşündüğümüz çocuklarda görme problemi mutlaka akılda tutulmalıdır. Bu ve benzeri sebeplerle okul çağında göz muayeneleri, sağlam olduğu düşünülen çocuklarda en az 2 yılda bir yapılmalıdır. Okul öncesi görme bozukluklarının tedavi edilmemesi halinde çocukların okul uyumu, öğrenme yetisi ve kişiliğinin olumsuz yönde etkilenmesi söz konusudur." açıklamasında bulundu.



