KONYA (AA) - Konya'da, terörle mücadele harekatı kapsamında, terör örgütü PKK'ya yönelik savunma planı icra eden 12 asker hakkında "gece görüş gözlüğünü kaybettikleri" iddiasıyla 2014 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığınca açılan davanın görülmesine devam edildi.

Askeri mahkemelerin kaldırılmasının ardından Konya 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuksuz sanıklardan Konya 3. Ana Jet Üs Harekat Komutanı Albay Mete Kuş ile Astsubaylar Ersin S, Mustafa T. ve Ömer V. katıldı.

Dava açıldıktan 1 yıl sonra, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 12 asker hakkında hazırlandığı belirlenen; "soruşturma açılmasına gerek yoktur" raporu, sanıklardan sanık Mete Kuş'un avukatı tarafından mahkeme heyetine sunuldu.

Sanık Kuş, Hava Kuvvetleri'nde çok az personelin FETÖ/PDY ile mücadele ettiğini, kendilerinin de bu mücadelenin içerisinde yer aldığını öne sürdü.

- "Görülen bu davada imzası olan herkes darbeci çıktı"

Terörle mücadele harekatı kapsamında 21-27 Mart 2014 tarihlerinde Hakkari, Siirt ve Şırnak'ta Hızır Savunma Planı eğitimi verilirken gece görüş gözlüğünün kaybedilmesi neticesinde, kendilerinin FETÖ tarafından hedef tahtasına oturtulduğunu savunan Kuş, şunları kaydetti:

"Dava ilk açıldığında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hazırlanan inceleme raporunun, mahkeme tarafından istenmesini talep ettik. Ancak bu rapor bugüne kadar FETÖ üyeleri tarafından hep saklandı. Bizden saklanan bu evraka, mahkeme kararı ve zoruyla yeni ulaşabildik. Mahkeme kararı ve zoruyla bizden saklanan bu evraka yeni ulaşabildik. Biz hiçbir zaman FETÖ'ye biat etmedik. Burada yargılanan askerler de birer kahramandır. Görülen bu davada imzası olan herkes darbeci çıktı. Hava Kuvvetlerinde bulunan bazı FETÖ kırıntıları, kendilerinin ataması ve tayinleri belli olana kadar da bu davanın sonuçlanmasını istemiyor. FETÖ üyesi askerler, görevi kötüye kullanma suçundan bize ceza vererek, önümüzü kesmek için böyle bir plan yapmışlardı. Bundan 3 yıl önce 'soruşturma açılmasına gerek yoktur' yönünde hazırlanan rapora göre; kayıp eşyadan yargılanmamız gerekiyordu. Bu rapor, bugüne kadar, FETÖ tarafından gizlendi. Raporda, gözlüğün makbul sebepler nedeniyle kaybolduğu belirtilerek, soruşturmaya gerek olmadığı yazıyor."

Duruşma ifadesi alınmayan bazı sanıkların dinlenmesi için ertelendi.