KIRIKKALE (AA) - Kuran kursu öğrencilerine "Görmem İçin Sen Varsın Projesi" eğitimi verildi.

Bahşılı ilçesinde eğitim alan öğrencilere "Görmem İçin Sen Varsın Projesi" koordinatörütarafından eğitim verildi.

Akdeniz, burada yaptığı konuşmada, bu projedeki amacın engellilerin daha güzel bir hayat yaşaması için yapılması gerekenleri dile getirdiklerini söyledi.

Bedende engel olmadığını engellerin zihinlerde olduğunu anlatan Akdeniz, "Aynı hayatı aynı yeri paylaştığımıza göre bize yardım edeceksiniz. Bu nasıl olacak, görme engelli sizi görmüyor, ne yapacaksınız sizi hissetmesi için ona dokunacaksınız. Kendinizi tanıtacaksınız. Bir görme engelliye bir şeyi tarif ederken onun parmağından tutup o nesneye yönlendirmelisiniz. Çocuklar bizim için büyük bir şanstır, geleceğimiz sizlersiniz." diye konuştu.