Görme engelliler Bozkır ilçesini gezdi

KONYA (AA) - Görmeyenleri Koruma Derneği, üyeleri için Bozkır ilçesine tarihi ve kültürel bir gezi düzenledi.

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek üyeleri ve aileleriyle çıktıkları bu gezide Bozkır ilçesini tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.

Bozkır'ın köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Özağan, "Bozkır'da ilçenin tarihi mekanlarını gezdik ve ilçe hakkından bilgiler aldık. Üyelerimizle birlikte gerçekleştiğimiz gezimizde, üyelerimiz Bozkır'ın meşhur tahin üretiminin aşamalarını öğrenip yerinde tahininin tadına bakabildik. Dernek olarak bundan sonra da üyelerimize yeni mekanları yerinde göstermeye ve farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz. Gezi boyunca bizlere sınırsız hoşgörü gösteren ve misafirperlikleriyle bizleri büyüleyen Bozkırlılara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Geziye katılan 65 kişilik grup, ilçedeki bir tahin fabrikasını gezdikten sonra ikram edilen tahinin tadına baktı.



