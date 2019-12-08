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Görme engelli sanatçıdan engelliler ve ailelerine konser

ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde görme engelli sanatçı Ahizer Özbek tarafından engelliler ve ailelerine yönelik konser verildi.Türk Kızılayı Çubuk Şubesi, Ankara Hanımelleri Derneği ile Karagöl Özel Eğitim ve Rehabilitasyon...

Genel 08.12.2019, 20:46
Görme engelli sanatçıdan engelliler ve ailelerine konser
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ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde görme engelli sanatçı Ahizer Özbek tarafından engelliler ve ailelerine yönelik konser verildi.

Türk Kızılayı Çubuk Şubesi, Ankara Hanımelleri Derneği ile Karagöl Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen programda görme engelli sanatçı Ahizer Özbek sahne aldı.

Türk Kızılayı Çubuk Düğün ve Konferans Salonu'nda düzenlenen konserde Özbek, sevilen şarkıları seslendirdi.

Konserde engelliler ve davetliler doyasıya eğlendi. Konserin ardından engelli öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler de sahnelendi.

Programın sonunda Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Özbek’e plaket vererek teşekkür etti.

Konsere AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, Türk Kızılayı Çubuk Şube Başkanı Selahattin Koç, Ankara Hanımelleri Derneği Başkanı Asiye Mutlu ve davetliler katıldı.

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