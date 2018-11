Görme engelli öğretmen öğrencilerine ışık oluyor

- Doğuştan görme engelli tarih öğretmeni Ceyhun Demir, mesleğine duyduğu sevda ile engelini aşarak, öğrencilerine her zorluğun üstesinden gelebileceklerini gösteriyor - Öğretmen Ceyhun Demir: - "Öğrencilerim beni görerek, engelli birinin de toplumda yer edinebileceğinin farkına varıyor. Ayrıca hayatta hiçbir şeyin imkansız olmadığını, azmetmeleri, çalışmaları gerektiğini anlıyor. Belki de hayata tutunmanın formülünü öğrendiler" - "Hababam Sınıfı'nda yaşlı, görmeyen bir öğretmen vardı. 'Mahmut Hocam sıraları tek tek elledim ama öğrenciler yok' derdi. 'Acaba ben de sıraları tek tek ellediğimde öğrenciler olmayacak mı?' diye düşünürdüm ama öğrencilerim her zaman sıralarında oturdular" - 9'uncu sınıf öğrencisi Nilsu Çördükçü: - "Ceyhun öğretmen bize her konuda yardımcı oluyor. Sadece dersi değil hayatı da öğrenmemize yardımcı oluyor. Her türlü sosyal etkiliğe katılmamız için bize destek oluyor. Derste sıkıldığımızda bize şarkılar bile söylüyor"