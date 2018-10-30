Görme engelli öğrencilere empati ziyareti

ANKARA (AA) - Bir grup öğrenci, görme engellilerin eğitim süreçlerini yakından tanımak ve farkındalık oluşturmak amacıyla görme engelli akranlarının derslerine konuk oldu.

Bilnet Çayyolu Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, Yenimahalle Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokulu'nu ziyaret ederek görme engellilerin gündelik hayatlarının parçası olan Bril alfabesi, beyaz baston ve abaküs gibi materyalleri yakından tanıdı.

Okulu gezen öğrenciler, burada eğitim gören görme engelli akranlarıyla tanıştı, sohbet etti ve birlikte ders dinledi.

Daha sonra spor sahasına çıkarak gözlerine bant takan Bilnet öğrencileri, beden eğitimi dersinde de görme engelli arkadaşlarıyla sportif faaliyetlerde bulundu.

Bilnet Çayyolu Ortaokulu Müdür Ömer Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin özelde görme engellilerin, genelde tüm engelli bireylerin gündelik hayatlarında karşılaştıkları zorlukları anlamalarını ve empati kurarak davranışlarını biçimlendirmelerini arzu ettiklerini belirtti.

Öğrencilerinin, ziyarette görme engellilerin eğitim süreçlerini yakından tanıma fırsatı bulduğunu aktaran Ateş, farkındalık kazandırmaya yönelik bu çabaların çocukların empati kurabilmelerine katkı sağlayacağını söyledi.



Ziyarette, öğrencilerin yaşıtları arasında oluşabilecek bazı farklı durumlarda nasıl davranacaklarını ve nasıl iletişim kurabileceklerini bizzat deneyimlediklerini anlatan Ateş, bu deneyimi yaşayan öğrencilerin gelecekte engelli bireylerin zorluklarını bilen, onların haklarına saygı duyan ve engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak uygulamalara imza atan bireyler olacaklarına inandıklarını kaydetti.