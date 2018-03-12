Görme engelli çocuklara satranç sınıfları

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün iş birliğinde görme engelli çocuklara yönelik “Gören Eller” projesi başlatıldı. Bu kapsamda, Türkiye’deki tüm görme engelli okullarda satranç sınıfları açılacak.

Türkiye İş Bankası açıklamasına göre, ilk sınıf, Ankara’da Göreneller Görme Engelliler İlkokulu’nda törenle açıldı. MEB Müsteşar Yardımcısı Muammer Yıldız, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, İş Bankası Kurumsal İletişim Koordinatörü Suat Sözen ve TSF Başkanı Gülkız Tulay’ın katıldığı törende projeye ilişkin protokol imzalandı.

İş Bankası Kurumsal İletişim Koordinatörü Suat Sözen, törende yaptığı konuşmada satrancın Türkiye'de yaygın, kitlesel ve kolay erişilebilir bir spora dönüşmesini sağlamak amacıyla 2005 yılından bu yana TSF’nin ana sponsorluğunu üstlendiklerini anımsattı. Sözen, satranç sporuna verdikleri desteği farklı bir boyuta taşıdıkları proje ile görme engelli çocukların eğitim aldığı ülke çapındaki 17 okulda satranç sınıfı açacaklarını aktardı.

Özel tasarlanmış malzemelerin olduğu bu sınıflarda çocukları satranç sporuyla tanıştırıp, kişisel gelişimlerine destek olmayı amaçladıklarını belirten Sözen, "Eğitim ve sporu bir arada barındıran satranç, çocukların zihinsel gelişimlerine olumlu etki eden, çözüm bulma yetilerini geliştiren, kazanmanın yanı sıra kaybetme psikolojisi ile olumsuzluklar karşısında daha dirençli kalabilmelerini sağlayan bir spor dalı satrancı görme engelli çocuklarımızla da buluşturmak adına attığımız bu adımın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu projeye verdiğimiz destek, toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı amaçlayan, yaygın, uzun soluklu ve sürdürülebilir yapıda kurgulanan sosyal sorumluluk anlayışımızın bir yansıması" ifadelerini kullandı.

TSF Başkanı Gülkız Tulay da herkesin eşit şekilde mücadele edebileceği satrancın koşul, sınır ve engel tanımayan bir spor dalı olduğunu dile getirdi. Türkiye Satranç Federasyonu olarak farklı hedef kitlelerine yönelik projelerle toplumun bütün kesimlerine dokunmaya, onlara ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayan Tulay, "Bizim için çok özel, çok kıymetli olan ‘Gören Eller’ projesi ile görme engelli çocuklarımızın hayatına aydınlık katmak, onları aydınlık yarınlara taşımak istiyoruz. Biliyoruz ki biz bütün engelleri hamlelerimizle mat edebilecek güce sahibiz. Bir satranç tahtası üzerinde engeller, farklılıklar yok. Satranç, 7'den 77'ye her yaştan ve cinsiyetten, engelli ve engelsiz herkesin eşit şekilde mücadele edebileceği bir spor." değerlendirmesinde bulundu.

Satranç sayesinde çocukların sosyalleşmesine katkı sağlayacaklarını ve onları yaşamın merkezine taşıyacaklarını vurgulayan Tulay, İş Bankası desteğiyle ilk ve orta öğretim okullarında bugüne kadar 20 binin üzerinde satranç sınıfı açtıklarını, yeni proje ile satrancı Türkiye genelindeki tüm görme engelli okullardaki sınıflara taşıyacaklarını aktardı.

Tulay, "Bu yolda çok anlamlı ve güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Şimdiden dünya çapında şampiyonluklara da imza atacağımızın ümidini ve heyecanını yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

“Gören Eller” projesi kapsamında 17 görme engelli okulunda açılacak satranç sınıflarında; bu öğrencilere özel satranç takımları, eğitim kitapları ve satranç saatleri verilecek, görme engelli satranç ustaları Selim–Kerim Altınok kardeşler tarafından yazılan satranç eğitim kitapları dağıtılacak. Ayrıca, TSF tarafından, bu sınıflarda görev yapan öğretmenlere antrenörlük eğitimi verilecek.