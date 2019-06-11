Görevine yeniden atanan Rektör Karakaya'ya ziyaretler

KIRŞEHİR (AA) - CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlhan'ın ziyaretinde konuşan Rektör Karakaya, Ahi Evran Üniversitesinin kısa zamanda çok yol kat ettiğini ve çok sayıda başarılı çalışmaya imza attığını belirtti.

Bölgesel kalkınmaya çok önemli katkılar sağladıklarını, pilot üniversite projeleriyle kente ve bölgeye kazanımlar sağladıklarını, projelerin yürütülmesinde ciddi emek sarf ettiklerini de hatırlatan Karakaya, yeni dönemde de çok sayıda projeyi hayata geçirmek için çalışacaklarını kaydetti.

İlhan da Karakaya'ya görevinde başarılar dileyip, her zaman destek olacaklarını ifade etti.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan ve beraberindeki heyetlerin, Rektör Karakaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundukları kaydedildi.



