Görev başında kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

KONYA (AA) - Konya'da görevli olduğu polis merkezinde kalp krizi geçiren polis memuru, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Karatay ilçesinde bulunan Fatih Polis Merkezinde görevli polis memuru Alpaslan Ekinci (49), görev başındayken fenalaştı.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen Ekinci, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

Ekinci, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Alpaslan Ekinci'nin cenazesi, Konya Numune Hastanesindeki törenin ardından memleketi Aksaray'a gönderildi.

Törene İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman'ın yanı sıra Ekinci'nin yakınları ve meslektaşları katıldı.