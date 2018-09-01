Görev başında kalbine yenik düşen polis defnedildi

NİĞDE (AA) - Mersin'de görevi sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 43 yaşındaki polis memuru, Niğde'de toprağa verildi.

Karayoluyla Niğde'ye getirilen Adem Can'ın cenazesi, Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne getirilerek helallik alındı.

Can, kılınan cenaze namazının ardından Derbent Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, babasının polis üniformasını giyen 15 yaşındaki oğlu Batuhan ile kardeşi Alperen Can'ın (8) yanı sıra yakınları, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Belediye Başkanı Rifat Özkan, çok sayıda polis ve vatandaşlar katıldı.