Göreme'deki otel inşaatının yıkımına başlandı

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Göreme'deki otel inşaatı hakkında yıkım kararı alındığı ve yıkıma başlandığı bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nevşehir'in Göreme beldesinde otel inşaatı yapıldığına ilişkin haberlerin basına yansımasının ardından, inşaatın dün durdurulduğu hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kültür ve medeniyetler beşiği Türkiye'nin zenginliklerini korumak için derin hassasiyet ve tavizsiz tutum gösterdiği belirtilen açıklamada, bu tutumun Kültür ve Turizm Bakanlığınca sarsılmaz bir ilke olarak kabul edildiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızın peri bacalarının bulunduğu bölgede, kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşı verdiği talimatlar doğrultusunda Göreme beldesinde 2 pafta 9423 parselde yapıldığı belirlenen inşaat hakkında yıkım kararı alınmış ve yıkıma başlanmıştır.



Ayrıca Bakanlığımız tarafından kurulan komisyonla Kapadokya bölgesinde çok hızlı bir şekilde incelemeler yapılacak ve tespit edilen kaçak ya da çarpık yapılarla ilgili kararlar aynı hızla alınarak uygulamaya konacaktır."



