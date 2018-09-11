"Gordion'un Düğümü Sakarya Meydan Muharebesi" Polatlı'da sahnelenecek

ANKARA (AA) - "Gordion'un Düğümü Sakarya Meydan Muharebesi" belgeselinin 2. gala gösterimi, 12 Eylül'de Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirilecek.
Avrasya Gazete Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneğinin İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı desteğiyle hazırladığı proje sonucunda ortaya çıkan belgesel, Polatlı Belediyesi 13 Eylül Kültür Merkezi'nde Sakarya Meydan Muharebesi'nin 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösterilecek.
Polatlı Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün katkı verdiği belgesel çekimleri genellikle Polatlı ilçesinde yapıldı.
Sakarya Savaşı şehitlerini ve zaferin önemini gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan belgeselin ilk gösterimi İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde 31 Ağustos'ta gerçekleştirilmişti.