Gordion Yarı Maratonu

ANKARA (AA) – 2. Uluslararası Gordion Yarı Maratonunda 711 sporcu yarışacak.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Türkiye Atletizm Federasyonu ile gerçekleştirecekleri Uluslararası Gordion Yarı Maratonuna 471'i erkek 711 kişinin başvurduğunu söyledi.

Başkan Yıldızkaya, ''Uluslararası Gordion Yarı Maratonunu 3-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında yan etkinlikleriyle bir spor festivali şeklinde gerçekleştireceğiz. Şehrimizin tanınırlığını artıracak. Etkinlik Gordion'un UNESCO Dünya Mirası Listesine alınmasına katkı sunacaktır." dedi.



Polatlı Cumhuriyet Meydanında 4 Mayıs Cumartesi günü 5 metre bebekler ile 124 metre Tümülüs çocuk yarışları gerçekleştirilecek. Yarışmada derece girenlere toplam 103 bin 500 lira ödül verilecek.

Ayrıca etkinlik kapsamında konser verilecek.



