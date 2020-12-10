Google 2020 trendleri belli oldu. 2020 yılında Google'da en çok neler arandı?

Google'ın "Yılın Arama Trendleri 2020" listesinde en çok aranan kelimeler belli oldu. Buna göre Türkiye'de genel kategoride en çok EBA arandı. Dünyada ise 'koronavirüs' ilk sırada yer aldı.

Arama motoru Google'un, 2020 yılına ait yükselen arama trendlerini içeren listesinde, Türkiye'de en çok EBA kelimesi, dünyada ise koronavirüs ve 'neden' kelimesi ile başlayan aramalar yer aldı.

"Yılın Arama Trendleri 2020"nin Türkiye'de farklı kategorilerden oluşan yükselen arama trendleri listelerinin ilk sıralarında Genel kategoride EBA, İsimler kategorisinde Fahrettin Koca, Tarif kategorisinde ekmek, Diziler kategorisinde Sadakatsiz yer aldı.

Türkiye’de 2020’da Yükselen Genel aramalarında zirvede yer alan EBA'yı sırasıyla Dolar Kaç TL, Corona Virüsü, Deprem, Zoom, HES Kodu Alma, Kandilli Rasathanesi, Sokağa Çıkma Yasağı, Sağlık Bakanlığı, ABD Seçimleri aramaları takip etti.

2020’de Yükselen Aramalar İsimler kategorisinde Türkiye’de ilk sırada yer alan Fahrettin Koca'yı ise sırasıyla Berat Albayrak, Ebru Şallı, Ellen Page,Alaattin Çakıcı, Fatih Terim, Lütfi Elvan, Sercan Yıldırım, Halil Sezai ve Nihat Hatipoğlu takip etti.

TRT dizisi en çok aranan diziler kategorisinde

Türkiye’de en çok aranan Diziler kategorisinde zirvede yer alan Sadakatsiz'i Mucize Doktor, Masumlar Apartmanı, Sen Çal Kapımı, Alev Alev, Kırmızı Oda, Bay Yanlış, Manajerimi Ara, Bir Başkadır ve Aşk 101 takip etti. Aramaların tamamını yerli diziler oluşturdu.

2020’nin Tarif kategorisinde ilk sırada Ekmek yer aldı. Ekmeği, Pide, Aşure, Çökertme Kebabı, Ramazan Pidesi, İzmir Bombası, Lahmacum, Güllaç Tatlısı, Ezogelin ve Kalburabastı takip etti.

2020'nin Yükselen Aramalar Nasıl kategorisinde ilk sırada yer alan HES Kodu Nasıl Alınır'ı, Zoom Programı Nasıl Kurulur, 1000 TL Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır, Uzaktan Eğitim Nasıl Oluyor ve Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir, E devlet Makse Başvurusu Nasıl Yapılır, Seyahat İzni NAsıl Alınır, Öksürük Nasıl Gider, Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır, Eczaneden Maske Nasıl alınır takip etti.

Kaybettiklerimiz kategorisinde ilk sırada Kobe Bryant yer alırken, Pınar Gültekin, Nur Yerlitaş, Aytaç Yalman, Aleyna Çakır ve Maradona yer aldı.

Dünyada koronavirüs ilk sırada

Dünyada 2020’de Yükselen Genel Aramalar da ise, 'neden' kelimesiyle başlayan aramalar yapıldı. Koronavirüs ilk sırada yer alırken, seçim sonuçları, Kobe Bryant, koronavirüs güncellemesi, koronavirüs belirtileri, Joe Biden, Hindistan, Yeni Zelanda, Adı neden covid-19, NBA neden ertelendi, okullar neden kapalı, avustralya neden yanıyor, gökyüzü neden turuncu, siyahların hayatı neden önemlidir, empati neden önemlidir, demokrasi neden önemlidir, insanlar neden hayal eder ise listedeki diğer aramaları oluşturdu.