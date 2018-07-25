"Gönüllü Hayvan Dostları" projesiyle sahipsiz köpek kalmayacak

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Gönüllü Hayvan Dostları" projesi ile rehabilite edilen köpekler, sahiplendirilmek üzere gönüllü hayvanseverlere veriliyor.

Sokak köpeklerini sahiplenenlere destek ödemesi de yapılacak proje sayesinde, sahipsiz hayvanların sıcak bir yuvaya kavuşması amaçlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk kez hayata geçirdikleri projeyle, sokak köpeklerini şehrin kırsal mahallelerinde belirlenen gönüllülerle sahiplendirdiklerini söyledi.

Türkiye'de örnek bir çalışma yürüttüklerini belirten Altay, "Sahipsiz hayvanlar, sağlık kontrolleri, bakımları ve aşıları yapıldıktan sonra, kırsaldaki mahallelerde belirlenen gönüllülere sahiplendiriliyor. Yürütülen projeyle hayvanlar sıcak bir yuvaya kavuşuyor." dedi.

Altay, proje sayesinde 2 binin üzerinde köpeğin sahiplendirildiğini, uygulamanın, Türkiye geneline yayılmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Projeden faydalanarak, şehrin kırsal mahallelerinde hayvan sahiplenen gönüllüler ise uygulamadan memnun. Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen imkanın önemli olduğunu anlatan hayvanseverler, köpeklerin kontrolü ve sağlık taramalarının düzenli olarak yapıldığını aktardı.

- "e-pati" programıyla sürekli takip ediliyor

Projeyle, her gönüllü en fazla 3 köpek sahiplenebiliyor. Sahiplendirme sonrası bakım uygunluk kontrolü, sağlık ve aşı hizmetleri de veriliyor. Gönüllülere, sahiplendikleri hayvanların giderlerinde kullanmak üzere her köpek için aylık 100 lira destek ödeniyor.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "e-pati" programıyla sahiplendirilen hayvanların periyodik kontrollerini, gelişim durumlarını, aşılarını, gıda desteklemelerini, web sayfaları ve uygulamalar yardımıyla sürekli takip ediyor.