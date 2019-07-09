Gönüllü gençler ve şehit aileleri piknikte buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de gönüllü gençler ve şehit aileleri piknik etkinliğinde bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle organize edilen "Şehit Aileleri ve Gönüllü Gençler Projesi" kapsamındaki piknik, Gölhisar Parkı'nda gerçekleştirildi.

Piknik öncesi şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, burada yaptığı konuşmada, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin emanetleriyle gönüllülerin piknikte bir araya geldiğini söyledi.

Bu tür organizasyonlarla şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Kılıçaslan, şunları kaydetti:

"Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2018 yılı gençlik projeleri destekleme programı çerçevesinde 'Şehit Aileleri ve Gönüllü Gençler Projesi', derneğimizin sosyal ve kültürel anlamda yapmış olduğu etkinliklerle her zaman şehit ailelerimizin yanlarında olduğunun göstergesidir. Projemizin amacı öğrencilerin sorumluluk almaları, şehitlik mertebesinin kutsallığı, sevgi ve saygının aşılanması, şehit ve gazi ailelerine her zaman destekleyici olduğumuzu anlatmak, unutulmadıklarını göstermek, bu konuda farkındalık kazandırmak, birlik ve dayanışmanın gücünü göstermek."



