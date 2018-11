Gönüllü doktorlardan İdlib ve Afrin'e sağlık hizmeti

- AID Konya Sağlık ve Tıbbi Yardım Derneği üyesi gönüllü doktorlar, Afrin ve İdlib'de kurdukları seyyar klinik ve 3 sağlık merkeziyle bölge insanına tıbbı destek sağlıyor - Periyodik ziyaretlerle her ay bölgeye gitmeyi planlayan sağlık gönüllüleri, geçen hafta gittikleri Suriye'de iki günde 600 savaş mağdurunu tedavi etti - AID Konya Sağlık ve Tıbbi Yardım Derneği Başkanı Necati Özkan: - "Planlama yapıyoruz, her ay 3-4 hekimden oluşan sağlık ekibini bölgeye göndermeyi düşünüyoruz. Orta vadede 6 aylık bir programımız var. Her ay ortalama 500 hastaya bakmayı hedefliyoruz"