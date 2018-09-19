"Gönül rahatlığıyla et tüketebilirsiniz"

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, kentte şarbon vakasına rastlanmadığını, vatandaşların kasaplardan ve marketlerden gönül rahatlığıyla et alabileceğini bildirdi.

Hastaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü adına veteriner hekimlerin etleri denetlediğini belirtti.

Gürün ilçesinde şarbon şüphesi üzerine Sivas Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından zamanında ilaçlama ve aşılama yapılıp gerekli önlemlerin aldığını aktaran Hastaoğlu, şunları kaydetti:

"Mezbaha ve kombinalarda yapılan kesimlerde şarbonlu hayvan etinin muayenede gözden kaçması mümkün değildir. Şarbon hastalığına yakalanmış bir hayvan, kesilmesi halinde, gerek kan yapısının farklılığı gerekse organ muayenesi ile teşhis edilebilir. Etten alınan numune, mutlaka laboratuvara gönderilir ve kesin teşhisten sonra et tüketime sunulur. Sivas'ta tüketicilerimiz kasap veya market reyonlarında uygun koşullarda satışa sunulan et ve sakatatı gönül rahatlığıyla tüketebilir."

Çiftlikten sofraya gıda güvenliği uygulaması ile üreticiler ve tedarikçilerin piyasaya sürülen ürünlerin hangi aşamalardan geçerek reyona geldiğini belgelemek zorunda olduğunu anımsatan Hastaoğlu, "Mezbaha ve kombinalarda muayene ve denetleme hizmetleri, Tarım ve Orman Bakanlığı veteriner hekimlerince yapılmaktadır. Bu nedenle muayene ve denetlemede işletmelerden bağımsız hareket etmektedirler. İnsan tüketimine uygun olmayan ürünlerin piyasaya sürülmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

