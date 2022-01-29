Gönül Dağı 49. Bölüm Canlı İzle / 29 Ocak 2022
Taner, amcaoğullarıyla birlikte girdikleri çekici işinin, kendilerini icatlardan uzaklaştırdığını düşünmeye başlamıştır. Kardeşlerim 37. Bölüm Canlı İzle / 29 Ocak 2022
Gönül Dağı 49.Bölüm Özet
Taner, amcaoğullarıyla birlikte girdikleri çekici işinin, kendilerini icatlardan uzaklaştırdığını düşünmeye başlamıştır. Yeniden icat yaptıkları günlere dönmek istese de maddi kaygılar onları bu işe devam etmeye zorlar. Amcaoğulları ve Taner’in umutsuz bir şekilde devam ettikleri çekicilik işi, onları nasıl bir sürprizle buluşturacaktır?
Öte yandan Sefer’in hastalığını öğrenen çocuklar üzgün haldedir. Sefer’in iyileşmesi için bir yol arayan çocuklar, nasıl bir maceraya sürüklenecektir? Bunun yanı sıra Elif ve Arif’in ameliyat günü gelmiştir. Büyük umutlarla girdikleri ameliyat sonrasında baba kızı neler beklemektedir?
04:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:25 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
06:30 Türk Sineması "Keloğlan Aramızda"
08:30 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"
10:25 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
12:05 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
15:15 Teşkilat (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
04:05 3'Te 3
05:05 Seksenler (Altyazılı)