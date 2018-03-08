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Gölova'da yangın ve deprem tatbikatı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gölova ilçesinde öğrencilere yönelik yangın ve deprem tatbikatı yapıldı.Suşehri Belediyesi İtfaiye Amirliği ve Suşehri Arama ve Kurtarma Derneği (SUKUT) ekipleri, Gölova Şehit Sümer Deniz Çok Programlı Anadolu...

08 Mart 2018 Perşembe 15:24
Gölova'da yangın ve deprem tatbikatı
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SİVAS (AA) - Sivas'ın Gölova ilçesinde öğrencilere yönelik yangın ve deprem tatbikatı yapıldı.

Suşehri Belediyesi İtfaiye Amirliği ve Suşehri Arama ve Kurtarma Derneği (SUKUT) ekipleri, Gölova Şehit Sümer Deniz Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine yangın ve deprem eğitimi verdi.

Okulun bahçesinde gerçekleştirilen eğitimde, Suşehri İtfaiye Amiri ve aynı zamanda SUKUT Dernek Başkanı Yalçın Kırılmaz, alev alan mutfak tüpünün nasıl söndürüleceğini uygulamalı olarak anlattı.

Daha sonra senaryo gereği deprem sonrası okulda çıkan yangında mahsur kalanları kurtarmak için tatbikat yapıldı. Ekipler, okulda mahsur kalanları başarılı bir şekilde tahliye etti.

Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yangın ve deprem tatbikatında öğrencileri bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyleyen Kırılmaz, her türlü afete karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
GölovaSivasTatbikat
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