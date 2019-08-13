Gölova'da trafik kazası: 2 yaralı

SİVAS (AA) - Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Ahmet Şişman (34) yönetimindeki 61 TR 898 plakalı otomobil, Gölova-Çamoluk karayolu Karayakup köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.Kazada sürücü...

Gölova'da trafik kazası: 2 yaralı
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SİVAS (AA) - Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Ahmet Şişman (34) yönetimindeki 61 TR 898 plakalı otomobil, Gölova-Çamoluk karayolu Karayakup köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü Şişman ile araçta bulunan Nalan Şişman (34) yaralandı.

Gölova İlçe Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

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