Gölova’da sigarayı bırakanlar ödüllendirildi

SİVAS (AA) - Sivas’ın Gölova ilçesinde sigarayı bırakan 4 kişi kitapla ödüllendirildi.



Gölova Kazım Ayan İlçe Hastanesinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu, dünya insanların sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden birinin sigara kullanımı olduğunu söyledi.

Sigara kullanımının önemli bir sağlık sorunu olduğunu, sigarının aynı zamanda hem kişinin hem de ülkenin ekonomisine zarar verdiğini dile getiren Karaosmanoğlu, "Bu sebeple her yıl binlerce insan sigaranın sebep olduğu hastalıklar yüzünden hayatını kaybetmektedir. Dolayısıyla sigara kullanımı hem insan sağlığını hem de ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple, sigara kullanan bireyleri daha sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakmaya davet ediyoruz." dedi.

Hastane Başhekimi Dr. Fatma Ay da "Sigara ve vücudumuza verdiği zararlar" konulu bir sunum yaparak, sigaranın zararlarını anlattı.

Programda sigarayı bırakan 4 kişiye Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu ve Gölova Belediye Başkanı İbrahim Yenidünya tarafından kitap hediye edildi.