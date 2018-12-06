Gölova'da seracılık kursu başladı

SİVAS (AA) - Gölova ilçesinde seracılık ve bitki zararlarıyla mücadele kursu başladı.

Gölova İlçe Halk Eğitimi Merkezi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen seracılık ve bitki zararlarıyla mücadele kursunun açılışı 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Sümer Deniz Toplantı Salonunda yapıldı.

Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu, kursun açılışında yaptığı konuşmada, Gölova'nın iklim şartlarının bitkisel üretime çok uygun olduğunu belirterek, seracılık için de son derece elverişli olan ilçede, bu konuda bilincin artırılarak istenilen düzeye çıkılabileceğini söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat teknisyeni Nuri Altunsoy'un eğitmen olarak görev aldığı kursta, gübreleme, ilaçlama, seracılık tekniği, damlama sulama, üretim konuları ele alınacak.