Gölova'da balık tutma yarışması

SİVAS (AA) - Gölova ilçesinde, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla "Balık Tutma Yarışması" düzenlendi.
En büyük balığı yakalayan SYDV Müdürü Yahya Gökçe, yarışmanın birincisi oldu.
Bu tür etkinliklerin kaynaşma konusunda önemli bir faktör olduğunu aktaran Kaymakam Karaosmanoğlu, "Hem balık tutarak stres atmak, hem de güzel bir aktivite yaparak kaynaşmayı sağlamak amacıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu yarışmayı geleneksel hale getirmek için gerekli çalışmaları yapacağız." dedi.