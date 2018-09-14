Gölova Kaymakamı Başak ilçeden ayrıldı

SİVAS (AA) - İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Gölova Kaymakamlığı görevinden Bingöl Valiliği Hukuk Müşavirliğine atanan Kaymakam Ali İhsan Başak ilçeden ayrıldı.

Gölova ilçesinde 2 yıldır görev yaptığını ve mutlu ayrıldığını kaydeden Başak, "Güzel ilçemiz Gölova'da yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğüm Kaymakamlık görevim bugün itibarıyla sona eriyor. Bu süre zarfında Gölova'ya ve Gölovalı hemşehrilerime hizmette bulunmanın mutluluğunu yaşadım. Bu süre içerisinde ilçemizin gelişmesi için, vatandaşlarımızın hayat standardının yükselmesi için bütün çalışma arkadaşlarımızla beraber var gücümüzle çalıştık. Bu çalışmaların yapılmasında emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Belediye Başkanı İbrahim Yenidünya, hizmetlerinden dolayı Kaymakam Başak'a plaket takdim etti.







