GollerCepte'de ligin altıncı haftasındaki 18 gol 335 bin kez izlendi

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig’in altıncı haftasında atılan 18 gol, 335 bin kez izlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte’de Spor Toto Süper Lig’in altıncı haftasının en popüler golü Beşiktaş’ın yıldızı Ryan Babel’den geldi.

GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig’in altıncı haftasında atılan toplam 18 gol, 335 bin kez izlenirken, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlıları 1-0 öne geçiren gol, 70 bin kez takip edildi.





- Derbiyi 138 bin kişi izledi





Geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oldu. 1-1’lik beraberlikle biten mücadeleyi uygulama üzerinden 138 bin kişi izledi.

Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig’in altıncı haftasındaki karşılaşmalar gol ve özetleriyle 369 bin kişi tarafından takip edildi. Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının en çok takip edilen videosu "Depay zoru başardı" oldu. Bu video, uygulama üzerinden 2 bin kişi tarafından izlendi.





- Tüm operatörlere açık





Gollerle birlikte Avrupa’dan maç özetleri ve haberlerin de yer aldığı GollerCepte uygulaması ise Apple ve Google uygulama dükkânlarından ya da GOL yazıp 2222’ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor.

GollerCepte kullanıcılarına videolar haricinde seçtikleri takımla ilgili birçok bilgi de SMS ile anında ceplerine geliyor.